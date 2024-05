iOS 18 come Android: sarà possibile colorare e spostare le icone

Emergono nuovi dettagli su iOS 18, attesissimo aggiornamento che si prospetta come uno dei più corposi e importanti tra quelli rilasciati negli ultimi anni da Apple per i propri iPhone. Le ultime indiscrezioni parlano di una maggiore libertà di personalizzazione che sembra verrà data agli utenti.

Nello specifico, come riportato inizialmente da Mark Gurman nella sua newsletter Power On, gli utenti potranno cambiare il colore delle icone delle applicazioni, che potranno anche essere posizionate liberamente nella home degli iPhone e non saranno più limitate dall’attuale griglia statica.

Organizzare le icone per colore? Si potrà fare

Questa novità permetterà una maggior ottimizzazione degli spazi e dell’area di lavoro. Ad esempio, sarà possibile disporre e colorare le icone in base alla loro categoria per rendere le applicazioni più accessibili a colpo d’occhio: blu per i social network, giallo per le app di delivery, verde per quelle finanziarie e così via.

Sebbene si tratti di una funzionalità già da tempo consolidata per il competitor Android, per Apple rappresenta una significativa novità, un passo in avanti nel tentativo di slegarsi da capisaldi ormai vecchi e superati. Finora, la personalizzazione della home di iPhone era possibile infatti solamente tramite un sistema di scorciatoie giudicato da molti come piuttosto macchinoso.

I limiti della personalizzazione Apple

Non è tuttavia ancora chiaro come funzionerà questo nuovo livello di personalizzazione: gli utenti potranno scegliere soltanto tra una tavolozza limitata di colori oppure avranno a disposizione una più ampia gamma cromatica? Sarà possibile sostituire le icone di default con immagini personalizzate, esattamente come avviene con Android?

L’unica cosa certa è che, a breve, ne sapremo di più. Il nuovo sistema operativo sarà presentato il prossimo 10 giugno durante il WWDC, l’Apple Worldwide Developers Conference, ovvero l’annuale appuntamento in cui l’azienda mostra al suo pubblico le nuove tecnologie e prodotti in uscita.

Sarà proprio in quell’occasione che Apple farà luce su tutte le nuove funzionalità del futuro sistema operativo, nonché svelerà – quasi certamente – la sua data d’uscita, prevista con molta probabilità per settembre 2024. L’aggiornamento sarà gratuito per i dispositivi supportati, ma ancora non è disponibile una lista ufficiale: è probabile, però, che saranno coinvolti gli iPhone più recenti.