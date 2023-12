iOS 17.2 è finalmente disponibile al download: scaricatelo ADESSO

Apple ha appena rilasciato la nuova iterazione di iOS 17.2 con l’app Journal e molto altro ancora; ovviamente insieme all’update per telefoni, è arrivato anche l’aggiornamento per tablet, iPadOS 17.2. Soltanto un mese fa l’azienda di Cupertino ha distribuito iOS/iPadOS 17.1 e ora c’è la nuova versione che porta tante features in più rispetto alla precedente che ha comunque introdotto la famigerata “Standby Mode” e non solo.

iOS 17.2 e iPadOS 17.2: tutte le novità

Ricordiamo che iOS 17.2 e iPadOS 17.2 si possono scaricare via OTA su iPhone o iPad idonei semplicemente andando nella sezione “Impostazioni” e cliccando su “Generali” e, infine, su “Aggiornamento software”. Per chi non è passato ad iOS 17, Apple ha distribuito iOS 16.7.3.

Vediamo ora le novità di questa iterazione del firmware:

In primo luogo c’è l’applicazione Journal (Diario, in italiano), pensata per permettere agli utenti di registrare i momenti chiave della propria vita proprio come se si avesse un “diario digitale”: si possono inserire foto, video, posizioni, e molto altro.

(Diario, in italiano), pensata per permettere agli utenti di registrare i momenti chiave della propria vita proprio come se si avesse un “diario digitale”: si possono inserire foto, video, posizioni, e molto altro. Con iPhone 15 Pro e Pro Max arriva la possibilità di registrare clip in Spatial Video (video spaziale) e ora si può anche programmare il tasto azione con il traduttore ufficiale di Apple.

Nell’applicazione Messaggi ora si può rispondere rapidamente ad un messaggio non letto anche con uno sticker, semplicemente tenendo premuta la bolla di chat dal menù “Tapback”.

Non di meno, arrivano nuovi widget per il meteo e l’orologio, c’è il supporto per l’accesso ai dati sanitari tramite Siri e arrivano le playlist condivise in Apple Music.

