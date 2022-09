iOS 16: un'adozione da RECORD in soli due giorni

Stando a quanto si apprende, sembra che l’adozione di iOS 16 da parte dell’utenza sia stata incredibile; in soli due giorni, molti clienti hanno installato il software. La risposta pare che sia stata super positiva, anche più di quella di iOS 15.

Tutti pazzi per iOS 16: adozione da record, a quanto pare

Sembra infatti che iOS 16, in soli due giorni, sia stato installato sull’11,6% degli iPhone attualmente esistenti in commercio. A riportare questi dati ci ha pensato il noto sito di analisi Mixpanel. L’update, se ricordate, è stato rilasciato lunedì scorso e i dati fanno riferimento alle ore 00:00 di mercoledì mattina.

Giusto per fare un paragone, iOS 15, quando è stato rilasciato lo scorso anno, è stato installato sull’8,5% dei telefoni presenti in circolazione: pare proprio che quest’anno l’adozione sia stata ancora più grande. Magari il merito andrà alle schermate personalizzabili che hanno portato una ventata di aria fresca ad uno degli elementi più statici di sempre.

Come detto, anche se iOS 15 introduce i widget all’interno della home (genialata assurda), adesso il nuovo software porta la personalizzazione ad un livello ancora più alto. Inoltre, chi utilizza iMessage può godere di feature esclusive come l’annullamento di un messaggio dopo l’invio e non solo. Ottime news anche per chi lavora con le mail: l’app Mail di sistema ora offre la possibilità di pianificare una lettera virtuale.

Non tutto è oro quel che luccica: app come iCloud Shared Photo Library, Freeform e non solo, sono state posticipate a data da destinarsi. Per chi vuole rimanere con la vecchia iterazione del firmware invece, sappiate che Apple ha distribuito anche iOS 15.7, così si può avere un vecchio software ma con tutti i bug fix del caso.

Ad ogni modo, se volete il nuovo iPhone 14, sappiate che si trova disponibile su Amazon all’incredibile cifra di 1029,00€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

