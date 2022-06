iOS 16: si può giocare con i Joy-Con della Nintendo Switch

Novità delle novità: durante la WWDC 2022 di ieri, Apple ha posto un grosso accento sul comparto gaming. Ha affermato che intende migliorare l’esperienza di gioco sia sul fronte mobile con iOS e iPadOS 16 che con i Mac aventi processore Apple Silicon. Ora si scopre che il sistema operativo per melafonini supporta i joypad di Nintendo Switch, sia i Joy-Con che il Pro Controller.

iOS 16: arriva il supporto alle periferiche di Nintendo

Sappiamo che durante il keynote di ieri, Tim Cook ha posto l’accento sulle nuove funzionalità di iOS 16 e iPadOS, soprattutto sul versante gaming. Ci sono stati ampi spazi dedicati al mondo videoludico; pensiamo alle nuove API Metale e al Game Center riprogettato da zero. Ora si scopre che iOS 16 introduce il supporto per i Joy Con e il Pro Controller della grande N.

Ad osservare la notizia ci ha pensato lo sviluppatore di Delta e AltStore, Riley Testut, che ha condiviso il tutto su Twitter.

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!!



Can confirm they work perfectly with Delta 😍 pic.twitter.com/p8u1sdjvTt — Riles 🤷‍♂️ (@rileytestut) June 6, 2022

Il programmatore è anche riuscito a giocare con i nuovi joypad di Nintendo. Successivamente, il sito americano di 9to5Mac è stato in grado di confermare il tutto e ha dichiarato che il firmware permette ora il supporto per moltissimi altri controller (8Bitdo, BADA MOGA XP5-X Plus e Logitech F710 Gamepad).

Ma i Joy-Con sono diversi! Certo, ma il sistema di Apple li identifica come due gadget o in maniera univoca. Insomma, proprio come la Switch. Questa funzionalità si basa sulle risorse mobili; Apple può aumentare il numero di device compatibili semplicemente con un update OTA.

Intanto, se avete già una Switch o una Switch OLED ma anche un iphone e volete essere pronti per quanto uscirà l’update, vi segnaliamo che i Joy-Con si trovano in sconto su Amazon a 69,59€ nella tinta Red/Blue (Neon).

Cosa ne pensate? Siete amanti del gaming da mobile? Usate già qualche joystick compatibile?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.