iOS 16 sarà in grado di riconoscere le AirPods contraffatte

Domani è il grande giorno: iOS 16 sarà presto disponibile al download per tutti e questa iterazione porterà con sé tantissime novità. Una fra tutte, ad esempio, consentirà al firmware di scoprire se state utilizzando AirPods contraffatti. Questa è una nuova funzionalità del sw della mela da poco annunciato al mondo e che serve per garantire più sicurezza e sicurezza ai suoi utenti.

Con iOS 16, gli utenti riusciranno subito a capire se gli AirPods che stanno per acquistare o che hanno appena acquistato sono fasulli o veri. Qualsiasi gadget avente un hardware non autorizzato infatti, avrà un suo avviso sul device della persona: “Non è stato possibile verificare queste cuffie come AirPod originali e potrebbero non comportarsi come previsto“. Questa mossa accade già quando si cerca di collegare dei terminali non ufficiali con Apple.

iOS 16 svelerà i gadget contraffatti

Spesso riconoscere un paio di AirPods contraffatti da un paio reale non è impresa semplice: bisogna far affidamento sulle indicazioni della nuova schermata al momento dell’avvio e alle features di avvio rapido fra auricolari e sw di iPhone, iPad e Mac.

Purtroppo in circolazione ci sono moltissimi prodotti contraffatti e fake, che costano poco, assomigliano a quelli ufficiali ma non godono della stessa qualità e delle funzionalità dell’azienda. L’abbinamento rapido e immediato però, può essere un’ottima cartina tornasole.

