iOS 16 è QUI: scaricatelo ADESSO, cambia TUTTO

Apple ha appena rilasciato la nuova iterazione di iOS 16; questa versione del software offre una schermata di blocco super personalizzabile, si possono modificare i messaggi con iMessage, creare modalità Focus super complete e molto altro ancora.

L’OEM di Cupertino ha distribuito ai suoi utenti iOS 16 ieri sera; dalle 19:00 del 12 settembre è disponibile al download. Lo potete scaricare se avete un iPhone 8 o modelli successivi; tuttavia non è più possibile aggiornare il firmware di un iPhone SE (2016), un iPhone 6S o 7.

iOS 16: cosa introduce?

Il software è un game changer: sono tante le novità che l’azienda di Cupertino ha pensato per i suoi clienti. Al contrario, iPadOS 16 è ancora sotto sviluppo a causa delle complessità di Stage Manager. Si dice che da noi arriverà direttamente iPadOS 16.1.

Tornando a quello per telefono, per scaricarlo basta andare su Generali, cliccare su Aggiornamento software. Attenzione: tutti lo stanno scaricando ora quindi potrebbe volerci un po’ di tempo; vi consigliamo di aspettare qualche oretta o di farlo “senza fretta”. Mentre lo scaricate, vi invitiamo a leggere le features introdotte dalla società di Tim Cook.

In primo luogo c’è la lockscreen personalizzabile che vi farà cambiare totalmente l’interfaccia dello schermo. Si possono scegliere diversi sfondi, caratteri, widget e non solo. Ci sono modalità Focus specifiche per le schermate e si possono collegare alle watch faces di Apple Watch.

Con iMessage arriva la possibilità di modificare i messaggi anche dopo l’invio, di contrassegnarli come “non letti” e lo stesso vale per le email. Tra l’altro, si possono pianificare e si possono ricevere dei memo di follow-up. Non dimentichiamo l’app Salute che introduce la sezione Farmaci. Concludiamo con passkey, il nuovo sistema di gestione delle password, il routing multistop in Mappe e non solo.

Intanto, vi ricordimo che potete prenotare un iPhone 14 da Amazon al prezzo più basso garantito dalla compagnia. Le spedizioni arrivano da venerdì 16 settembre. Lo trovate qui.

