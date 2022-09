iOS 16 e iPhone 14: c'è un BUG molto fastidioso

Apple ha appena confermato la presenza di un fastidioso bug di iOS 16 che arriva con i nuovi melafonini e che incide sui device stessi. Purtroppo, sembrano esserci diversi problemi con i melafonini next-gen. Adesso pare che il problema è “sotto inchiesta”.

iOS 16: cosa succede con i nuovi iPhone?

In una nota appena trapelata dal portale americano di MacRumors, sembra che ci sia un problema con i nuovi device e iOS 16 che potrebbe minare le attivazioni dei dispositivi sulle reti WiFi aperte. Adesso, per risolvere il tutto, la compagnia di Cupertino ha appena dichiarato che i clienti dovranno selezionare la spunta “Connetti ad un Mac o ad un PC con iTunes” per la prima configurazione del dispositivo al momento dell’acceensione sotto rete WiFi. Oppure bisogna ritentare fino a quando l’arrivazione non va a buon fine. Al momento non sembrano esserci soluzioni degne di nota. Speriamo che ci sia presto un bug fix a tale problema.

Intanto segnaliamo che è già arrivato iOS 16.0.1 per i possessori di iPhone 14 che mira a risolvere questo problema e la migrazione da un altro smartphone al nuovo di Apple durante la prima configurazione.

