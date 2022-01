iOS 16: cosa vogliamo dal nuovo sistema operativo di Apple

Con il famigerato evento per sviluppatori, la WWDC, a sei mesi di distanza, cosa vorreste vedere nel nuovo sistema operativo di Apple, iOS 16?

iOS 16: ci aspettiamo un design rinnovato

Mancano sei mesi alla Worldwide Developers Conference, la conferenza annuale di cinque giorni del colosso di Cupertino volta ad annunciare gli aggiornamenti dei suoi principali sistemi operativi, servizi e spesso hardware. Alla conferenza di quest'anno, prevediamo che Apple annuncerà iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16.

iOS è il sistema operativo più importante dell'azienda poiché funziona su iPhone e condivide molte funzionalità con l'iPad che esegue iPadOS.

Con iOS 15, l'OEM di Cupertino ha perfezionato l'esperienza aggiungendo nuove funzionalità a livello di sistema, come Live Text e Translation. ‌Ha anche ampliato le modalità Non disturbare con sistema “Focus” e ha completamente rimodulato l'esperienza delle notifica nell'interfaccia. iOS 15‌ insieme a macOS Monterey ha anche introdotto SharePlay su FaceTime, consentendo ad amici e familiari di guardare film, ascoltare musica e giocare insieme durante una chiamata.

Un anno prima, con iOS 14, Apple ha cercato di ridisegnare ulteriormente l'esperienza iOS principale introducendo widget completamente nuovi e posizionandoli nella schermata principale. La versione del 2020 ha anche introdotto App Library, un modo automatico per iOS di classificare le app degli utenti. Inoltre ha portato con sé un'interfaccia utente Siri e banner di chiamata più piccola e nuove funzionalità per l'app Messaggi, come le conversazioni bloccate.

Guardando indietro di due anni, iOS 13 ha introdotto la Dark Mode su iOS. È stato anche l'anno in cui Apple ha ufficialmente riconosciuto iPad‌ come sua piattaforma unica e ha presentato iPadOS.

L'attuale design di iOS è stato introdotto con iOS 7, che era ed è rimasto la riprogettazione complessiva più significativa del software per device mobili dalla sua introduzione. Mentre Apple ha continuato a perfezionare il design e l'esperienza delle sue app principali, il linguaggio estetico del firmware che alimenta i melafonini è rimasto in gran parte invariato dal 2012.

Un concept creato dai fan che ha raccolto oltre un milione di visualizzazioni e ha immaginato come iOS 16‌ possa ridisegnare l'esperienza della schermata di blocco e allo stesso tempo portare le funzionalità dello schermo diviso su iPhone‌.

Con ‌iOS 16‌ a circa sei mesi di distanza, i team software di Apple probabilmente stanno ancora definendo i piani per il prossimo aggiornamento e spesso potrebbero rivolgersi alla community per prendere spunti, idee e ispirazione.