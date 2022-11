iOS 16.2 Beta aggiunge nuove funzionalità all'app del Meteo

Con iOS 16.2 Beta, Apple intende aggiungere nuove funzionalità all’applicazione nativa del meteo su iPhone/iPad/Mac. Ma quali sono le novità in arrivo? Scopriamolo insieme.

iOS 16.2: come cambierà l’app del Meteo?

Come detto, l’OEM di Cupertino sta lavorando duramente per implementare le sue app native con features all’avanguardia e rivoluzionarie. Si sa, la bellezza dell’ecosistema di Apple sta proprio nel comparto software che diventa sempre più intelligente e pensato per l’utente. Non vediamo mai grosse rivoluzioni hardware, numeri esagerati, risoluzioni da capogiro e funzioni che non si usano mai. Tutto quello che la mela inserisce, ha un senso… e non serve essere un fanboy per scoprirlo.

È pura oggettività; certo, non mancano gli scivoloni e le battute d’arresto, che non sono certo infrequenti nell’ultimo periodo. Pensiamo alla pletora di bug con cui arrivano i software al pubblico: imbarazzanti è dir poco. Tornando a noi, sappiamo che Tim Cook sta cercando di aggiungere dettagli sempre più utili alla sua applicazione “Meteo” con l’ultima release del sw per melafonini.

Oggi l’applicazione mostra la temperature attuale nella parte superiore del display, con il nome della città di riferimento posto sopra. C’è anche l’intervallo di temperatura a cui si può assistere nel giorno e c’è una previsione fino a 10 giorni; basta scorrere in basso nella schermata per scoprirlo.

Ora, un rapporto di Cult of Mac suggerisce che presto, all’interno dell’app, gli utenti saranno in grado di visualizzare anche le notizie locali sul meteo. Pensiamo ai gravi fenomeni come uragani, tornadi, bufere, tempeste di neve e molto altro.

Gli sviluppatori che stanno provando in anticipo la features affermano che al momento questa funzione è disponibile solo nelle più grandi città. Curiosamente, le notizie di Apple News hanno iniziato a comparire (settorializzate, ovviamente) anche nell’app delle azioni finanziarie.

