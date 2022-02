iOS 15 spoilera l'arrivo di iPhone SE 3 e iPad Air V

I rapporti dei professionisti della catena di approvvigionamento affermano che Apple si sta preparando per la conferenza di lancio di nuovi prodotti di primavera. Alcuni sviluppatori hanno ora scoperto dalla beta di iOS 15.4 che la mela ha quasi tutto pronto per il keynote di marzo.

Ci siamo: la beta di iOS 15.4 spoilera dettagli interessantissimi

L'aggiornamento di iOS 15.4 rivela i segnaposto di iPhone SE e di iPad Air V. Secondo i rapporti precedenti, Apple dovrebbe tenere una conferenza per il lancio di un nuovo prodotto l'8 marzo. Durante il keynote, la società dovrebbe annunciare la nuova generazione di device di fascia media. Ora si scopre che questi prodotti sono già in produzione di massa.

Le speculazioni finora rivelano che l'iPhone SE3 non supporterà la tecnologia MagSafe. Questo significa anche che lo smartphone non potrà utilizzare gli accessori magnetici già in commercio. Il principale punto di forza del modello SE di terza generazione sarà il nuovo chip A15 Bionic. Inoltre, questo smartphone supporterà la connettività 5G e continuerà a supportare la ricarica wireless Qi.

Non di meno, il dispositivo manterrà il corpo e il design dell'iPhone 8. Pertanto, verrà fornito con uno schermo con enormi cornici sul pannello frontale da 4,7 pollici. La capacità della batteria sarà un po' modesta per gli standard odierni di 1820 mAh e la potenza di ricarica sarà di soli 15 watt. Sul lato positivo, il prezzo per l'iPhone SE3 potrebbe essere di circa 500€ da noi.

Il nuovo iPad Air avrà una configurazione simile a quella del nuovo iPad mini. Arriverà con l'ultimo SoC A15 Bionic di Apple e supporterà le reti 5G. Potrebbe disporre di una fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 megapixel.