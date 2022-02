iOS 15.4: quando arriverà? Ecco cosa sappiamo

iOS 15.4 è attualmente in fase di beta test per sviluppatori e utenti pubblici e l'aggiornamento include una serie di nuove allettanti funzionalità. Mentre chiunque può partecipare al programma di beta test di Apple, molte persone preferiscono aspettare il rollout pubblico quando i bug saranno stati tutti risolti. Quindi, ci domandiamo: Apple quando rilascerà la versione stabile del software? Proviamo ad ipotizzare una data.

iOS 15.4: cosa aspettarci?

Prima di tutto, un riepilogo delle novità di iOS 15.4. Per essere un update di metà ciclo, iOS 15.4 include una grossa serie di nuove funzionalità. Il cambiamento più grande, tuttavia, è il supporto per l'utilizzo di Face ID mentre si indossa una maschera.

Mentre Apple ha lanciato il supporto per Apple Watch Unlock su iPhone l'anno scorso, ora sappiamo che questa feature è stata progettata per essere una soluzione provvisoria. L'implementazione di iOS 15.4 dell'utilizzo di Face ID con una maschera è molto più avanzata. Apple spiega che sta l'azienda sta scansionando le “caratteristiche uniche intorno alla zona degli occhi” per l'autenticazione biometrica.

Lo svantaggio qui è che la nuova funzione è limitata a iPhone 12 e versioni successive.

Nel frattempo, iPadOS 15.4 e macOS 12.3 offrono anche il supporto per Universal Control. Annunciato per la prima volta al WWDC la scorsa estate, questa feature consente di controllare più iPad e Mac utilizzando un unico mouse, tastiera e trackpad.

Ecco alcune altre nuove funzionalità di iOS 15.4:

Oltre 37 nuove emoji;

Widget della schermata iniziale per Apple Wallet e Apple Card;

Nuove funzionalità del dominio e-mail personalizzato nelle Impostazioni;

Integrazione più profonda di SharePlay;

Miglioramenti alle scorciatoie;

Aggiunta delle note alle password del portachiavi iCloud.

Quando verrà rilasciato iOS 15.4?

Bloomberg ha recentemente riferito che Apple sta attualmente puntando ad una versione di iOS 15.4 per la prima metà di marzo. Ciò è in linea con i rapporti secondo cui la mela ha in programma di organizzare un evento virtuale l'8 marzo per annunciare un nuovo iPhone SE e un iPad Air aggiornato.

È probabile che Apple dedicherà del tempo ad iOS 15.4 durante il suo presunto keynote primaverile.