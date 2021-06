Dopo il keynote WWDC21, Apple ha tenuto il Platforms State of the Union in cui gli ingegneri hanno presentato in anteprima alcune delle nuove funzionalità, API e SDK disponibili per gli sviluppatori con iOS 15, iPadOS 15 e altro.

iOS 15: nuove UI pensate per i videogiocatori

All'inizio della scorsa settimana, abbiamo parlato della possibilità di registrare senza problemi sessioni di gioco con un controller in iOS 15. Il nuovo ReplayKit consente agli utenti di acquisire video in un buffer mobile durante la riproduzione di un titolo da mobile. Con questa funzione, è possibile catturare immediatamente gli ultimi 15 secondi come clip.

Apple ha promosso una sessione “Sfrutta i controller di gioco virtuali e fisici” durante lo show di lunedì scorso e uno dei suoi ingegneri ha parlato di questa funzione:

Come vi abbiam mostrato in precedenza, i gesti di sistema per l'acquisizione di file multimediali sono una doppia pressione per acquisire uno screenshot sul rullino fotografico e una pressione prolungata per avviare e interrompere una registrazione ReplayKit. Quest'anno stiamo aggiungendo un nuovo tipo di acquisizione multimediale super cool, momenti salienti di 15 secondi. Quindi ora, invece di doversi ricordare di avviare e interrompere la registrazione, i giocatori possono semplicemente attivare il buffering automatico in background, che consentirà loro di salvare gli ultimi 15 secondi di gioco ogni volta che premono a lungo.

Nella stessa sessione, l'ingegnere Apple ha anche dato una prima occhiata a questa nuova interfaccia utente del controller di gioco per i giochi in iOS 15:

Questi nuovi controlli su schermo per iPhone e iPad hanno un aspetto fantastico e sono accuratamente sintonizzati per le posizioni di presa in tutte le dimensioni della mano e per una grande reattività e sensibilità. Sono facili da aggiungere alla tua applicazione e si comportano proprio come un controller di gioco. Invece di scrivere la tua interfaccia utente overlay su schermo e tradurre gli input touch nel tuo sistema di input di gioco, questi controlli su schermo appaiono al tuo codice proprio come gli oggetti GCController del framework del controller di gioco, quindi la tua logica di input può rimanere molto più coerente.

Secondo l'ingegnere, è possibile personalizzare il controller con i propri simboli poiché si integrano con il colore e lo stile del gioco dello sviluppatore, pur condividendo elementi del linguaggio di progettazione di iOS e iPadOS. Si adattano a una varietà di layout a seconda che si desideri un solo pulsante, tre pulsanti o un d-pad e più pulsanti. Il principio fondamentale del controller su schermo è che le regioni sinistra e destra sono configurate in modo indipendente e che il layout viene determinato in base alla configurazione del gioco e delle sue impostazioni.

Con questa nuova interfaccia utente del controller di gioco, è solo questione di tempo prima che gli sviluppatori inizino a implementarla sui loro prodotti software. Cosa ne pensate di questa nuova UI per il gaming?

