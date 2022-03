iOS 15.4 arriverà la prossima settimana e cambierà tutto

iOS 15.4 Release Candidate è ora disponibile per gli sviluppatori: vediamo insieme tutte le novità di questa iterazione; tuttavia, sappiate che il rollout della versione ufficiale è previsto per la prossima settimana, insieme ai firmware next-gen per iPad, HomePod, Apple Watch e Mac.

Dopo l'evento “Peek Performance“, Apple sta rilasciando iOS 15.4 RC agli sviluppatori. Questa sarà probabilmente la versione che gli utenti scaricheranno quando il software sarà disponibile per tutti la prossima settimana. Inoltre, l'azienda sta anche lanciando la versione RC di iPadOS 15.4. Di seguito sono riportati tutti i dettagli su queste ultime iterazioni del firmware.

iOS 15.4 e gli altri software sono in arrivo

La build di oggi è 19E241. Con l'ultima versione beta, la mela ha introdotto una nuova voce non binaria per Siri destinata gli angloamericani.

iOS 15.4 RC è disponibile per sviluppatori e beta tester pubblici tramite un aggiornamento via OTA dall'app delle Impostazioni. Come al solito, se il firmware non viene visualizzato immediatamente per il download, continuate a controllare, poiché a volte sono necessari alcuni minuti prima che sia visibile a tutti gli sviluppatori registrati.

Questa nuova versione beta include un'ampia gamma di nuove funzionalità per gli utenti di iPhone e iPad. Troviamo il supporto per il Face ID mentre si indossa una mascherina sanitaria, mentre iPadOS 15.4 include anche l'attesissima funzione Universal Control da usare insieme ai Mac. Ci sono anche oltre 30 nuovi emoji tra cui scegliere, modifiche al portachiavi iCloud e altro ancora.

Le ultime versioni beta includevano alcune piccole modifiche a queste nuove funzionalità, nonché modifiche a SOS di emergenza, Podcast Apple e altre app. iOS 15.4 verrà rilasciato la prossima settimana insieme a tvOS 15.4, watchOS 8.5 e macOS 12.3.

Questo si annuncia essere come uno dei più importanti software per melafonini degli ultimi mesi, poiché corregge molti bug accorsi con la release 15 di iOS e introduce funzioni annunciate più di un anno fa ma posticipate nel corso del tempo.