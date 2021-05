Apple ha appena rilasciato iOS 14.5.1 su iPhone ed è fondamentale che tu aggiorni immediatamente il tuo melafonino: in ballo c’è la sicurezza del tuo smartphone e la protezione dei tuoi dati. Ecco di cosa si tratta.

iOS 14.5.1 su iPhone: aggiorna subito

L’update è disponibile già in versione stabile per iPhone e iPad ed ha un changelog ben più breve di quello previsto per iOS 14.5, che portava un sacco di novità sugli smartphone. L’update però è fondamentale da eseguire per un motivo decisamente importante legato alla sicurezza. Sul sito ufficiale si legge:

WebKit

Disponibile per: iPhone 6s e successivi, iPad Pro (tutti i modelli), iPad Air 2 e successivi, iPad 5a generazione e successivi, iPad mini 4 e successivi e iPod touch (7a generazione)

Impatto: l’elaborazione di contenuti Web pericolosi può portare all’esecuzione di codice arbitrario. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato.

Descrizione: un problema di danneggiamento della memoria è stato risolto con una migliore gestione dello stato. CVE-2021-30665: yangkang (@dnpushme) e zerokeeper e bianliang di 360 ATA

Dunque, non aggiornando il tuo smartphone resti esposto a una vulnerabilità pericolosa, che potrebbe permettere di compromettere la tua sicurezza.

Come sempre, anche per scaricare e installare iOS 14.5.1 ti consigliamo di tenere il device sotto buona copertura di rete (meglio se WiFi) e sufficiente autonomia energetica.

