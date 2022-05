IObit Antivirus, la protezione totale ad un prezzo SHOCK

I prodotti di iObit, che includono antivirus e programmi per l’ottimizzazione del tuo PC, sono adesso in promozione con sconti veramente eccezionali.

Qualsiasi programma può essere acquistato a prezzi fortemente competitivi: spicca in particolare la promozione offerta per IObit Malware Fighter 9 Pro, che ti garantisce una protezione totale contro ogni minaccia al prezzo quasi simbolico di appena 21 euro all’anno.

IObit: antivirus, protezione online e ottimizzazione del PC, tutto quello di cui hai bisogno

IObit Malware Fighter 9 Pro è un pacchetto completo di tutto che ti offre una piena sicurezza da qualsiasi possibile attacco in rete. Acquistando la licenza di 1 anno al suo eccezionale prezzo scontato potrai avere:

Antimalware aggiornato alle ultime minacce

Rilevazione di quasi 210 milioni di virus

Protezione in tempo reale per la massima sicurezza del PC

Prevenzione degli attacchi ransomware

Protezione della webcam da accessi indesiderati

Protezione da possibili virus presenti su dispositivi USB

Rilevazione dei processi dannosi in esecuzione

Analisi del comportamento dei nuovi virus per riconoscerli e bloccarli in tempo

Scansione più veloce del 130% per rilevare immediatamente qualsiasi minaccia

Scansione delle minacce nascoste in file compressi o pacchetti di installazione apparentemente sicuri

Sicurezza online con diverse funzioni di protezione

Protezione dei tuoi dati personali con password unica conosciuta solo da te

Supporto tecnico 24/7 su richiesta

Tutto questo può essere tuo a soli 21,99€ per 1 anno se acquisti la licenza valida per un PC. Puoi pagare qualcosina di più per avere il supporto abilitato per un massimo di 3 dispositivi, Mac inclusi.

Per il resto, dalla pagina delle offerte puoi accedere a tutti i prodotti IObit in promozione che includono programmi per l’ottimizzazione del sistema, per la protezione specifica di alcuni documenti, supporto all’aggiornamento automatico dei driver, disinstallazione sicura del software e molto altro ancora.

