iObit: 91% di sconto su 3 software per risparmiare più di 200 euro

Mantenere il proprio computer il perfetta forma non è tanto difficile quanto importante.

I file che si accumulano, per la navigazione o per l’installazione/disinstallazione di software più o meno utili, a lungo andare possono influire sul funzionamento della macchina.

Il risultato, molto spesso, è un PC poco reattivo, che impiega diversi minuti per avviarsi e che non rende quanto dovrebbe.

Contrastare la “sporcizia” sull’hard disk non è complicato, ma richiede molto tempo: è bene andare ad individuare ed eliminare i file temporanei e quelli inutili.

Non solo: potenzialmente vi è il rischio di andare a toccare dati che, in realtà, sono indispensabili per il funzionamento di Windows, andando a rendere il sistema operativo inutilizzabile.

Per fortuna esistono software in grado di svolgere questi compiti automaticamente e in totale sicurezza.

3 software per mantenere il tuo computer in forma smagliante

iObit propone 3 diversi software ideali sotto questo punto di vista.

Stiamo parlando di Advanced SystemCare PRO, che consente di migliorare le prestazioni del computer. Tale soluzione sfrutta una forma avanzata di AI, effettuando una pulizia accurata dei file inutili, rendendo più reattivi i software in uso e migliori le performance della connessione.

Driver Booster PRO dal canto suo, interviene aggiornando in massa i driver. Stiamo parlando di software che vanno costantemente rinnovati, per garantire il funzionamento ottimale del PC.

Questo strumento è una sorta di “aggregatore”, che individua i driver necessari uno per uno ed effettua gli aggiornamenti del caso. Il tutto con pochi e semplici clic dell’utente.

Il terzo software è IObit Uninstaller PRO, ideale per disinstallare applicazioni ed eliminare i file-spazzatura che le stesse lasciano quando non sono più presenti sull’hard disk.

In questo periodo dell’anno, iObit ha deciso di proporre un pacchetto che include tutti e tre gli strumenti a un prezzo davvero interessante.

Grazie allo sconto del 91% rispetto ai prezzi di listino, è possibile ottenere le migliori performance per il tuo computer per appena 22,18 dollari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.