Inverno freddo: la stufa smart a parete a basso consumo SPOPOLA su Amazon

Con il freddo che ormai è arrivato, e l’accensione dei termosifoni che diventa quasi un lusso, proteggersi dal freddo con sistemi alternativi, ma efficaci, è un’ottima idea. Di soluzioni ce ne sono parecchie, ma alcune risultano più interessanti di altre, come questa stufa a parete. Quella che ho scovato oggi in promozione non solo è smart, ma è anche a bassissimo consumo energetico. Si tratta di un pannello che puoi posizionare direttamente al muro ed è quindi a ingombro zero.

Pur non superando mai i 720W di massimo assorbimento energetico, grazie alla speciale tecnologia a infrarossi della quale è dotato, questo sistema riesce a generare una quantità di calore molto importante, pur non impattando in bolletta. Infatti, la media dei consumi per prodotti come questi è di circa 2000W.

Come anticipato, questo dispositivo ha anche un cuore intelligente: dopo averla abbinata a Internet tramite WiFi, potrai gestirne ogni aspetto tramite smartphone. Ad esempio, avrai modo di accenderla anche mentre sei lontano, così da trovare l’ambiente caldo appena rientri.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, prendendo questo gioiellino a prezzo super concorrenziale: completa l’ordine velocemente per averlo a 154€ nell’edizione da 120X60 centimetri. Le spedizioni sono stoltamente gratuite.

La stufa smart da parete è un prodotto super efficace

Un prodotto semplicissimo da installare e soprattutto salvaspazio. Infatti, una volta piazzato a muro, non occuperà spazio alcuno. Super facile da gestire, il controllo tramite applicazione per smartphone è una possibilità da non sottovalutare: potrai gestire il tuo dispositivo ovunque tu sia, programmando anche l’accensione.

Il consumo energetico super ridotto ti permetterà invece di avere sempre a disposizione tutto il calore che desideri, senza avere preoccupazioni per la bolletta.

Insomma, la Stufa smart a parete è un prodotto decisamente bello sotto il punto di vista estetico, funzionale e in grado di aiutarti al meglio ad affrontare l’inverno. Prendilo adesso da Amazon a 154€ circa appena, basta completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.