Intrattenimento PURO e TANTA POTENZA: Motorola Edge 50 Neo 5G a 301€ su eBay

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia media e vorresti puntare su un modello caratterizzato da un design raffinato, con un comparto hardware di qualità e una fotocamera sempre affidabile senza spendere una cifra proibitiva?

Quest’oggi il popolarissimo e apprezzatissimo Motorola Edge 50 Neo 5G è in doppio sconto su eBay al prezzo di 301€ con il coupon “TECHWEEK25“: è una di quelle occasioni che non dovresti assolutamente farti scappare.

Doppio sconto su eBay per l’ottimo mid-range Motorola Edge 50 Neo 5G

Sfruttando la promozione su eBay hai la possibilità di mettere le mani su un device affidabile, scattante e di qualità sotto tutti i punti di vista. Frontalmente lo smartphone a marchio Motorola presenta un bellissimo pannello pOLED da 6,36 pollici ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; non solo immagini a dettagli elevati e colori brillanti, ma anche una fluidità incredibile durante l’utilizzo quotidiano.

Il merito è anche del comparto hardware di tutto rispetto, capitanato dal buon SoC octa-core MediaTek Dimensity 7300 affiancato da ben 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna – il modello in promozione su eBay è il più potente disponibile sul mercato -, per una reattività sbalorditiva in qualsiasi situazione e anche durante l’utilizzo di app molto pesanti.

Alimentato da una batteria da 4310 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W e con Android 14 a bordo, il device Motorola ti sorprende con un sistema di fotocamere triplo con un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 10 MP.

Approfitta subito del codice coupon “TECHWEEK25” per acquistare il mid-range Motorola al prezzo di 301€; puoi usufruire anche del pagamento rateizzato in tre mensilità e senza interessi, oltre che alla consegna rapida e gratuita in 72 ore.