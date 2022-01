Intesa Sanpaolo: allarme utenti per il nuovo messaggio svuota conto

A malincuore dobbiamo iniziare la settimana avvisandovi di un nuovo temibile messaggio che sta mettendo a dura prova, ancora una volta, tutti i clienti della banca Intesa Sanpaolo. In questi giorni i cybercriminali lo stanno inviando sia sotto forma di attacco smishing, quindi tramite SMS, sia phishing, quindi tramite email. A volte, alcuni utenti lo hanno ricevuto sia in uno che nell'altro formato, aggravando ancora di più la convinzione che fosse stato l'istituto di credito a inviare quell'alert. Ecco tutti i dettagli utili a non cadere nella trappola.

Intesa Sanpaolo: nuovo messaggio SMS o email truffa

Purtroppo i cybercriminali stanno intensificando le loro truffe online, sfruttando nomi importanti soprattutto collegati al mondo bancario e finanziario. Solo nel weekend vi avevamo segnalato un terribile raggiro legato alla banca Intesa Sanpaolo che avviene poco dopo che l'utente ha effettuato un acquisto pagando con Bancomat. Oggi, invece, è emersa una nuova truffa svuota conto che merita ancora una volta l'attenzione di tutti.

In pratica, i clienti del noto istituto di credito si vedono recapitare sotto forma di SMS o di email un messaggio alquanto allarmante che cerca di spingerli a cliccare su un link riportato nel testo. Ecco il messaggio originale che i cybercriminali firmano Intesa Sanpaolo:

Abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito. Per poter riutilizzare la carta, si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La tecnica è sempre identica alle truffe precedenti: creare panico nella potenziale vittima convincendola ad accedere a una pagina clone che, solo per grafica e contenuto, sembra identica a quella di Intesa Sanpaolo. Ovviamente l'obiettivo di questi due attacchi, phishing e smishing, è lo stesso: rubare i dati personali e bancari del povero malcapitato così da svuotargli il conto corrente in pochissimi minuti.

Ecco perché è importantissimo non cedere alla paura e agire solo dopo aver contattato la propria banca che, in questo caso, si tratta di Intesa Sanpaolo. Non cliccate mai su link di dubbia provenienza anche se la mail o l'SMS sembrano essere stati inviati proprio dal vostro istituto di credito. Il video qui sotto riportato vi aiuterà a riconoscere queste pericolose truffe.