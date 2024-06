Interruttori intelligenti SONOFF: il pacco da 5 è in SCONTO su Amazon

Sonoff Mini R4 è un interruttore intelligente con WiFi, compatibile con Alexa e Google Home, che rappresenta la perfetta base per la tua domotica: con l’installazione di questo dispositivo potrai automatizzare quello che vuoi, in modo facile, sicuro ed economico. Oggi puoi acquistare il pacco da ben 5 interruttori in offerta su Amazon: ti basta applicare il coupon sconto del 15% che trovi in pagina.

Come funziona l’interruttore intelligente Sonoff Mini R4

Sonoff Mini R4 è molto compatto e consente l’installazione in varie scatole di montaggio, inclusi gli standard europei più piccoli: puoi facilmente integrarli integrarli nei tuoi attuali interruttori senza bisogno di grosse modifiche.

Il sistema può essere collegato a un interruttore momentaneo, un interruttore di uscita della porta, un interruttore SPDT, un interruttore a scatto e persino a sensori di contatto a secco così da avere una flessibilità incredibile per controllare le tue luci e altri dispositivi collegati.

Molto interessante è la modalità Detach Relay, con cui gli stati degli interruttori esterni e del relè vengono sostanzialmente separati. L’utilizzo del pulsante dell’interruttore esterno non influenzerà lo stato del relè, dandoti un controllo ancora più preciso e personalizzato.

Approfitta del coupon sconto su Amazon, spunta la casella che trovi in pagina e portati a casa ad un ottimo prezzo il pacchetto che include 5 interruttori intelligenti Sonoff.