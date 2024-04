Interruttore SMART Shelly a 9,99€ su Amazon: sconto 50% e prezzo SHOCK

Rendi più intelligente la tua casa con Shelly Plus 1 Mini Gen3, l’interruttore relè smart che ti permette di controllare i tuoi dispositivi elettrici in modo semplice e conveniente. Grazie alla connessione WiFi e alle sue funzioni avanzate, potrai gestire l’illuminazione, gli elettrodomestici e altro ancora, direttamente dal tuo smartphone o tramite comandi vocali con assistenti virtuali come Alexa e Google Assistant.

In sconto del 50%, puoi portarlo a casa a 9,99€ appena da Amazon in questo momento: completa adesso il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta. I pezzi a disposizione sono pochissimi.

Questo ottimo dispositivo ti offre un controllo intelligente completo sulla tua casa. Puoi programmare gli orari di accensione e spegnimento dei dispositivi elettrici, creare scenari personalizzati e monitorare il consumo energetico in tempo reale. Con la sua compatibilità con l’app Shelly Cloud, avrai il controllo totale anche quando sei lontano da casa, permettendoti di gestire gli elettrodomestici in modo efficiente ed economico.

L’installazione è semplice e veloce. È compatibile con la maggior parte degli impianti elettrici esistenti e non richiede alcuna modifica complessa. Basta collegarlo al tuo impianto elettrico e configurarlo tramite smartphone. In pochi minuti avrai accesso a un nuovo livello di controllo e automazione nella tua casa.

Estremamente versatile, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Puoi utilizzarlo per controllare luci, ventilatori, prese, porte del garage e molto altro ancora. Inoltre, grazie al suo design compatto, può essere facilmente installato dietro gli interruttori esistenti senza alterare l’estetica della tua casa.

Quando si tratta di casa connessa, la sicurezza è una priorità. Il dispositivo utilizza la crittografia avanzata per proteggere i tuoi dati e la tua privacy. Inoltre, è dotato di funzionalità di protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamento, garantendo la massima sicurezza e affidabilità.

Non perdere la possibilità di portare a casa l’eccezionale interruttore smart di Shelly a metà prezzo da Amazon: completa adesso il tuo ordine per averlo a 9,99€ appena. Risparmi il 50% e lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.