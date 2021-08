Avete sempre sognato veder accendere le luci di casa non appena rientrate o di vederle spegnersi in automatico una volta andati a letto? Bene, sappiate che tutto ciò è possibilissimo e per farlo non occorre spendere grosse cifre. Il costo di quest'operazione? Solo 16 euro grazie ad Amazon.

Interruttore per luci Smart: la domotica non è mai stata così conveniente

Parliamo di interruttori smart realizzati dall'azienda Meross. Si tratta di semplici prodotti Smart da installare al posto di quelli esistenti. Di fatto, sono compatibili con Google Home e Amazon Alexa. Per la configurazione, vi basterà scaricare e installare l'app Meross dall'App Store o dal Play Store. Grazie ad essi potrete controllare tutte le luci domestiche o gli elettrodomestici collegati agli appositi pulsanti.

Ricordiamo che il tutto si può gestire da remoto con l'app Smart Life che richiede tuttavia, il supporto al WiFi 802.11 b/n/g a 2.4 GHz. Si può settare il timer, impostare la “scena” e il software farà tutto al posto vostro. Dopo aver installato l'app, potrete condividere il tutto con la vostra famiglia. Tutto questo può essere vostro all'incredibile prezzo di 16 euro grazie a un coupon del 50% da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home