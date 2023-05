Interruttore intelligente: meno di 17€ e la tua casa diventa smart

L’interruttore intelligente WiFi SONOFF MINIR4 è la soluzione perfetta se stavi pensando di iniziare a rendere la tua casa più smart e comoda.

Per farlo non dovresti assolutamente perdere questa offerta su Amazon: oggi l’interruttore è disponibile a soli 16,99 euro, con spedizione immediata e consegna veloce.

Interruttore intelligente in offerta: i suoi vantaggi

Questo interruttore ti permette di controllare le luci e gli elettrodomestici da remoto tramite l’app eWeLink o la tua voce con Alexa o Google Home Assistant. Puoi anche creare scene intelligenti per automatizzare i tuoi dispositivi in base a condizioni come il tempo, la temperatura o il tramonto.

Inoltre, puoi collegare l’interruttore a un pulsante esterno, come un interruttore momentaneo, un interruttore a levetta o un sensore di contatto secco, per controllare il relè senza influire sullo stato dei tuoi dispositivi.

L’interruttore intelligente WiFi SONOFF MINIR4 ha un design compatto e si adatta a varie scatole di montaggio, anche le più piccole. Ha una potenza massima di 10A e supporta il WiFi 2.4G. Dispone della interessante modalità “relè staccabile”: ciò significa che lo stato dei pulsanti esterni e del relè sono separati, quindi puoi usare l’app per controllare i tuoi dispositivi anche se li hai spenti con il pulsante.

Acquista ora il tuo interruttore intelligente WiFi SONOFF MINIR4 su Amazon, approfitta di questo imperdibile sconto e comincia a trasformare la tua casa in qualcosa di unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.