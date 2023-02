Interruttore a muro smart, approfitta di questo AFFARE su Amazon

Torni da una giornata di lavoro e non vedi l’ora di sederti comodamente sul tuo divano, ma hai un’intera casa da dover gestire tutto da solo? Nessun problema, c’è un dispositivo che può farlo al posto tuo. Da ora è possibile avere sotto controllo il tuo ambiente domestico grazie a questo NSPanel interruttore a muro smart di Sonoff a soli €72,24 su Amazon, un dispositivo intelligente con Wi-Fi che renderà la tua vita ancora più semplice.

NSPanel interruttore a muro smart: ti basta un solo click

Sonoff è un’azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature e prodotti per la casa intelligente. L’interruttore a muro intelligente NSPanel ti permette di avere sotto controllo la tua abitazione con un semplicissimo click, a breve e lunga distanza. Il dispositivo Sonoff funziona con Alexa, Google Assistant, Siri e Alice ed è dunque utilizzabile non solo tramite touchscreen bidirezionale ma anche attraverso i comandi vocali.

Come può NSPanel migliorare la vita quotidiana? Con questo interruttore a muro intelligente puoi regolare, innanzitutto, la temperatura della tua casa. Con il suo termostato incorporato, puoi regolare il riscaldamento delle stanze mantenendolo le condizioni termiche che desideri, e puoi monitorare facilmente il livello di umidità. Non solo, puoi regolare facilmente anche l’intera illuminazione domestica. Se le luci sono collegate ad Alexa o ad un altro dispositivo smart home, NSPanel è in grado di gestirle una alla volta, tutte insieme o in gruppi scelti da te, in base ad ogni singola necessità. Hai la totale libertà di modificare le tue impostazioni come preferisci, servendoti anche di un comodissimo timer di accensione e spegnimento, per adattare la tua dimora alle tue esigenze specifiche.

Disponibile in due varianti, con colorazione bianca o nera, l’Interruttore intelligente NSPanel Sonoff a soli €72,24 è un’offerta imperdibile per avere la tua casa a portata di click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.