Internxt: il cloud ultra sicuro che ti offre anche spazio gratis

La tua privacy online è una priorità? Internxt è qui per te: scopri come ottenere fino a 10 GB di spazio di archiviazione cloud crittografato end-to-end gratuitamente e proteggi i tuoi file con il cloud più sicuro del momento.

Perché Internxt è il cloud più sicuro

Internxt è la soluzione definitiva per chi è alla ricerca di servizi cloud sicuri e rispettosi della privacy: la piattaforma, infatti, si contraddistingue per i suoi servizi progettati per garantire livelli imbattibili di sicurezza e riservatezza.

La piattaforma non memorizza password o altri dati dell’utente e i file che scegli di caricare in cloud sono frammentati e crittografati end-to-end ancor prima di lasciare il tuo dispositivo. Grazie alla politica zero-knowledge, soltanto tu avrai accesso ai tuoi dati.

Il codice sorgente di Internxt è pubblico e a disposizione di tutti su GitHub. La piattaforma è conforme al GDPR ed è sicura al 100%, verificata e certificata in modo indipendente dalla società Securitum.

Oltre alla sicurezza, una parte importante del successo di Internxt la fanno anche la sua flessibilità e i vantaggi che offre. Non solo è compatibile con qualsiasi dispositivo e sistema operativo, ma sincronizza anche automaticamente tutti i file caricati in cloud tra le applicazioni e i dispositivi dell’utente, così da renderli sempre accessibili in qualsiasi momento e luogo.

Inizia subito il tuo percorso con Internxt con 10 GB gratuiti: ne riceverai immediatamente 2 all’apertura dell’account, dopodiché potrai espandere il tuo spazio gratuito fino a 10 GB. In alternativa, sono disponibili sia piani in abbonamento che a vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.