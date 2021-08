InternetUnlimited di Vodafone è ora disponibile a tempo indeterminato sul sito ufficiale dell'operatore rosso ad un prezzo molto interessante.

InternetUnlimited: i dettagli della Promo Vodafone

La promozione mette a disposizione internet illimitato a casa fino a 2.5 Gigabit al secondo in FTTH, modem Wi-Fi 6 con tecnologia Wi-Fi Optimizer e chiamate senza limiti verso tutti gli operatori sia fissi che mobili dal fisso. Il canone mensile è di 25,90 euro, invece di 29,90 euro mensili, ed è disponibile nelle tecnologie ADSL, FTTC e ovviamente FTTH.

A seconda della tecnologia varia anche la velocità di connessione, questa dipende dalla presenza o meno in zona della copertura.

Anche in questa riproposizione della Promo Clienti Web è presente il servizio Vodafone Open che permette di provare la Fibra e disdire il contratto in caso di insoddisfazione senza sostenere alcun costo. Insomma, con l'operatore rosso sarete liberi di scegliere se tenere o meno il contratto attivo.

Costi ed altro

InternetUnlimited di Vodafone la promo base per attivare internet a casa senza vincoli contrattuali. In caso di disdetta sarà necessario restituire la Vodafone Station inclusa nel canone mensile in comodato d'uso gratuito. L'offerta in questione, inoltre, non possiede alcun contributo iniziale da sostenere. Tale tariffa, come detto all'inizio, è attivabile a tempo indeterminato solo online.

