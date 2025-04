Internet VELOCE con il router WiFi 7 di TP-Link: 100 euro di sconto SUBITO

TP-Link Archer BE550 è un router con tecnologia WiFi 7 di ultima generazione che ti permetterà di fare un vero balzo in avanti con la tua connessione con una copertura straordinaria in tutta la casa: oggi puoi acquistarlo in offerta esclusiva su Amazon a soli 199,99 euro invece di 299,99. Con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout è un mega affare.

TP-Link Archer BE550: il router WiFi 7 che rivoluzionerà la tua connessione

Con questo router potrai dire addio ad ogni problema con la tua connessione: non avrai più buffering, lag o segnali ballerini in alcuni punti della casa. Il TP-Link Archer BE550 sfrutta la potenza della tecnologia WiFi 7 di ultima generazione per mettere insieme stabilità e velocità da urlo.

Parliamo di numeri: questo gioiellino tri-band raggiunge fino a 9300 Mbps e questo significa avere i streaming 4K e 8K, gaming online e download pesanti senza il minimo rallentamenti.

Inoltre, include 5 porte da 2,5 Gb/s con cui elimini ogni collo di bottiglia e dai finalmente ai tuoi dispositivi cablati (console, PC, TV) la velocità che si meritano. La tecnologia MLO ti offre una connessione solida, veloce e con latenza ridotta anche quando diversi dispositivi in casa sono connessi contemporaneamente.

A proposito, la copertura è potenziata da ben 6 antenne interne e dal sistema EasyMesh con cui dire addio ai punti morti e muoverti liberamente da una stanza all’altra senza perdere il segnale. Potrai gestire tutto dall’app TP-Link Tether direttamente dal tuo smartphone.

Perfetto se lavori da casa, se ami lo streaming e non vuoi comunque compromessi con la tua connessione, il TP-Link Archer BE550 in offerta oggi su Amazon è un clamoroso affare: acquistalo a soli 199,99 euro invece di 299,99.