La tariffa per attivare internet a casa denominata Internet Unlimited di Vodafone è stata prorogata fino al 29 Luglio 2021.

Internet Unlimited: i dettagli della Promo Vodafone

La promozione a meno di 26 euro al mese, anziché 29,90€ mensili, offre internet senza limiti fino a 2.5 Gigabit al secondo, modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer e chiamate illimitate verso tutti dal telefono fisso che sono incluse solo online. Tale offerta è attivabile in ADSL, FTTC o FTTH e a seconda della tecnologia varia anche la velocità di download e upload. Tramite questo link è possibile controllare la copertura prima di effettuare l'acquisto.

Ricordiamo inoltre che questa promozione include la possibilità di aderire al servizio Vodafone Open che permette di provare internet a casa per un mese e se insoddisfatti potete richiedere il rimborso. Grazie a questa iniziativa, dunque, sarà possibile anche testare sul campo l'effettiva velocità nella propria zona.

Costi ed altro

Internet Unlimited di Vodafone è una tariffa priva di vincoli contrattuali. In caso di disdetta o passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi sarà necessario restituire il Modem in comodato d'uso gratuito, incluso con l'offerta, per non incorrere al pagamento in un'unica soluzione dell'apparato. Inoltre, non sono previsti costi di attivazione per il primo allaccio.

