Internet Unlimited Vodafone PROMO: scopri la Fibra a 24,90 euro mensili

La PROMO Internet Unlimited di Vodafone è l’ideale per chi cerca una connessione internet ad alte prestazioni per la propria casa. Questo piano fornisce connettività illimitata tramite la rete in fibra ottica dell’operatore rosso, consentendo agli utenti di navigare, fare streaming e scaricare contenuti senza limiti di traffico dati a partire da soli 24,90 euro al mese con costo di attivazione gratuito.

PROMO Internet Unlimited Vodafone: i dettagli

Una delle principali caratteristiche della Internet Unlimited di Vodafone è la velocità di navigazione, che può raggiungere fino a 2,5 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Questo permette a diversi dispositivi di essere connessi contemporaneamente, garantendo un’esperienza di navigazione senza intoppi. Inoltre, la rete in fibra ottica di Vodafone assicura una connessione internet stabile e affidabile grazie al Modem con Wi-Fi 6 incluso nel prezzo.

Un punto di forza di questa offerta è l’assenza di limiti di traffico dati. Con questa interessante promo puoi svolgere tutte le attività online come videochiamate, streaming e download senza preoccupazioni di sorta. Inoltre, l’offerta include anche chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili di tutta Italia.

Inclusa cone la tariffa mensile, ricevi anche una SIM Dati da utilizzare come backup in caso di assenza di connessione a casa.

Costi ed altro

Oltre alla connessione illimitata, l’offerta Internet Unlimited di Vodafone disponibile a meno di 25 euro al mese offre anche altri vantaggi, tra cui un team di supporto tecnico disponibile 24/7 e l’attivazione gratuita per i nuovi clienti che richiedono la Fibra ONLINE.

In conclusione, l’offerta in questione rappresenta una soluzione completa e conveniente per chi cerca una connessione internet illimitata e ad alte prestazioni. Grazie alla sua velocità elevata, connessione stabile, e vantaggi aggiuntivi inclusi, questa opzione è progettata per soddisfare le esigenze degli utenti che desiderano godersi una connessione internet senza limiti supportata da un team dedicato.