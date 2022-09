Internet ti spia costantemente, ecco l'unico modo per proteggerti

Se qualcuno ti osservasse dalla finestra regolarmente e tu te ne accorgessi avviseresti subito le forze dell’ordine. Siamo anche sicuri che per evitare occhi indiscreti hai montato delle tende alle tue finestre, almeno su quelle più esposte. Lo stesso, in un certo qual modo, succede su internet.

Quando navighi è come se avessi gli occhi puntati addosso. Tutti quelli che vogliono, possono vedere ciò che fai dalle pagine che visiti ai dati che inserisci per accedere a servizi, conti correnti online e acquisti su e-commerce. Perciò convieni con noi che proteggere la tua privacy è necessario.

Una soluzione c’è, ma è anche l’unico modo per proteggerti in modo reale ed efficace da occhi indiscreti e curiosi del Web. Si chiama VPN ed è un servizio decisamente valido per navigare in totale anonimato proteggendo la tua privacy e i tuoi dati personali.

La migliore in commercio? PrivateVPN, un vero asso nella protezione crittografata della tua navigazione online. Perché è stata classificata a 5 stelle? Ovviamente per le sue funzionalità che battono tutte le altre in commercio. Scopriamole insieme, ma prima approfitta dello sconto di oggi.

Internet: proteggiti da tracker e hacker per sempre

Internet è una giungla e non appena iniziamo a navigare online subito siamo assaliti non solo da attori malevoli quali tracker e hacker, ma anche da browser e altri siti che controllano le nostre attività. I primi hanno l’obiettivo di rubare i nostri dati, i secondi, invece, di profilarci a scopi commerciali.

Se vuoi sbarazzarti di tutti quelli che ti controllano, siano essi pericolosi o meno, devi attivare sui tuoi dispositivi PrivateVPN. La sua applicazione è di facile utilizzo e potrai navigare in internet fin da subito in totale anonimato.

Sarai protetto da una crittografia di livello militare a 2048 bit. Quindi nessuno potrà più carpire un minimo dato che possa permettergli di risalire a te e alla tua identità digitale. Inoltre, nemmeno questa VPN stessa controllerà ciò che fai durante le tue sessioni online.

Quindi, se non vuoi più essere spiato da nessuno mentre navighi online su internet la soluzione si chiama PrivateVPN. Oggi è in offerta scontata dell’85%. Perciò prendi al volo questa opportunità e rendi completamente anonimi i tuoi dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.