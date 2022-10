Internet lento? Forse dovresti installare un antivirus

La presenza di un malware, in particolare spyware e virus, è sicuramente deleteria per la sicurezza dei dati contenuti nel proprio PC. Forse non sapevi però che un file infetto può compromettere gravemente anche il corretto funzionamento della tua connessione internet.

Esatto: una delle cause più frequenti per scarse prestazioni di navigazione può essere proprio la presenza di un malware capace di interferire con il browser, prendere “controllo” della tua connessione internet e rallentarla drasticamente. Questo perché il virus monitora qualsiasi azione che fai, aggiungendo quindi ulteriori ritardi.

Scegliendo un antivirus Premium come Avira, ora i n sconto esclusivo, puoi proteggerti da qualunque attacco che può compromettere la sicurezza e la qualità della tua connessione internet.

I virus danneggiano anche la tua connessione internet: proteggiti con Avira

Perché un virus può dunque essere così dannoso anche per la connessione internet? Tralasciando per un attimo i discorsi relativi alla sicurezza, un file infetto, una volta che si è intrufolato nel tuo PC, lavora per installare un codice nel tentativo di moltiplicarsi, ad esempio inviando copie di se stesso via email.

Un PC gravemente attaccato può dunque tentare di inviare centinaia di messaggi al minuto, usando parte della tua potenza di calcolo e della larghezza di banda.

Per questa ragione è importante difendersi, anche perché, come abbiamo visto, un virus è capace di monitorare la nostra attività online, specialmente le più sensibili, come acquisti online e operazioni bancarie.

Scegliendo la protezione garantita dalle soluzioni di sicurezza Avira, che puoi acquistare tutte con uno sconto speciale, hai la certezza di avere il blocco delle minacce in tempo reale e una navigazione internet in totale sicurezza oltre a numerose altre funzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.