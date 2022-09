Internet lento? Con questo sistema MESH a 32€ copri fino a 260MQ

Se Internet a casa non funziona correttamente, quasi sicuramente la colpa è del segnale WiFi, che non funziona correttamente. Probabilmente, non riesce ad arrivare correttamente in ogni angolo della casa e – di conseguenza – non ti garantisce una buona copertura di rete. Solitamente, un sistema Mesh – più efficace di qualsiasi forma di ripetitore di segnale – ha un costo parecchio elevato.

Per questo motivo, quando ho scovato questo modello di TCL a un prezzo così piccolo su Amazon, non ho potuto evitare di segnalartelo. Infatti, il kit da due pezzi, puoi portarlo a casa a 32€ circa appena: basta completare l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Sistema Mesh Wifi e la connessione a Internet vola

Due simpaticissimi cubi, moderni nel design, super semplici da configurare. La prima unità devi semplicemente collegarla in Ethernet al tuo modem principale mentre la seconda – seguendo le istruzioni – in un altra zona della casa. In questo otterrai subito una rete stabile e performante, che arriva a coprire fino a 260 metri quadrati: tantissimo!

Il WiFi è dual band e ottieni anche due belle porte Ethernet Gigabit per collegare i dispositivi che richiedono più banda. Un prodotto che installi in totale autonomia e del quale non potrai più fare a meno. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, con questo spettacolare sistema Mesh WiFi di TCL, che puoi portare a casa a 32€ circa appena: completa l’ordine al volo per accaparrartelo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.