Internet con Starlink in Italia: 50€ al mese e 30 giorni GRATIS

Con un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale, Starlink ha comunicato il nuovo listino di abbonamento a internet satellitare per il mercato italiano. Adesso per abbonarsi alla soluzione sviluppata da SpaceX è richiesto un pagamento di 50 euro al mese, in calo dai 70 inizialmente previsti.

E c’è di più: perché alla prima iscrizione è possibile provare gratuitamente il servizio per 30 giorni prima di decidere se tenerlo o restituire tutta l’apparecchiatura senza costi aggiuntivi.

Una soluzione da non sottovalutare se non sei coperto dalla fibra ottica e che ti permette di testare in prima persona la piattaforma offerta dall’azienda di Elon Musk.

Come funziona Starlink, l’internet satellitare di SpaceX

Starlink è un servizio di connessione internet satellitare ad alta velocità e bassa potenza reso possibile dalla più grande costellazione al mondo di satelliti altamente avanzati che lavorano in orbita bassa attorno al nostro pianeta.

L’abbonamento costa adesso 50 euro al mese a cui aggiungere il pagamento una tantum del kit che include antenna, router e cavi necessari per il funzionamento di 410 euro. Attenzione però, perché la prova gratuita di 30 giorni ti permette di avere tutto questo a solo 1 euro: se non sei soddisfatto del servizio puoi restituire tutto entro un mese senza ricevere l’addebito del saldo residuo di 409 euro, a patto che il kit non venga restituito danneggiato.

Le velocità promesse? 200 Mbps in download e 50 Mbps upload, un dato che è previsto in miglioramento con il lancio dei nuovi satelliti previsti prossimamente.

Una buona occasione per provare un servizio alternativo alla solita fibra ottica, gestito da una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo. Per maggiori informazioni o per attivare la tua prova gratuita, puoi visitare il sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.