Non perdere il match del mercoledì di EUFA Champions League: Inter Real Madrid puoi vederlo gratis grazie ad Amazon Prime Video. Come fare? Se sei già abbonato ai servizi Prime, devi solo aprire la piattaforma e gustartela, diversamente ti spiego come fare.

Inter – Real Madrid: come vederla gratis con Prime Video

Prime Video è la piattaforma dedicata agli abbonati ai servizi Amazon. Quest'anno, oltre ai tantissimi contenuti video, potrai anche approfittare di un'ampia selezione di partite di EUFA Champions League.

Ad esempio, quella di stasera puoi guardarla con il tuo abbonamento Prime, senza alcun costo aggiuntivo: completamente gratis. Ti basterà aprire la piattaforma e – a partire dalle 19.30 – troverai la trasmissione in diretta (il match inizia alle 21).

Se non sei abbonato ai servizi Prime, nessun problema. Puoi provare gratis tutto quello che offre Amazon, senza alcun vincolo di rinnovo: ti basterà iscriverti sulla pagina ufficiale. Fra gli altri vantaggi, avrai – oltre all'accesso alla piattaforma Video – anche spedizioni gratis e veloci su migliaia di prodotti.

La prova gratuita dura trenta giorni, ma sono sicura che – successivamente – continuerai a rinnovare il tuo abbonamento. Del resto, con appena 3,99€ mensili ti si apre un mondo di possibilità.

Ricapitolando, ecco come fare per vedere gratis la partita di EUFA Champions League, Inter – Real Madrid:

iscriviti ai servizi Prime (gratis per 30 giorni se è la prima volta, se sei già abbonato salta il passaggio);

apri la piattaforma Prime Video e guarda la diretta, che inizierà alle 19.30 (la partita inizia alle 21).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home