Inter-Milan: live match e formazioni aggiornate

Tanti dubbi in merito al derby più atteso della Serie A TIM 2022/23. Dopo l’ennesima sconfitta del Milan, il tecnico Stefano Pioli è stato protagonista di una serie di critiche al fulmicotone. Gli ultimi risultati lo stanno spingendo verso enormi dubbi su chi far scendere in campo fin dal primo minuto di Inter-Milan. Guarda subito la partita in live streaming.

L’esito attuale è di grande incertezza in merito alle due probabili formazioni. Una conferma c’è ed è la sicura assenza di Ismael Bennacer a causa di un serio problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Una questione da risolvere il prima possibile che per Pioli sta diventando un’ulteriore seccatura.

Chi prenderà il suo posto affiancando Krunic e Tonali? La scelta verte tra Pobega e Vranckx. Ovviamente non sarà una decisione facile per l’allenatore del Milan che da diversi giorni è sotto i riflettori di tifosi e appassionati sportivi di questa squadra che sperano possa rialzarsi e svegliarsi da questo incubo.

Per l’Inter, invece, la situazione è molto più stabile. La rosa sarà composta da: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko. Lo schema dovrebbe essere un 3-5-2. Per il Milan invece si rafforza l’idea che possa essere un 4-3-3.

Inter-Milan: come vedere la partita in streaming

Inter-Milan verrà trasmessa in streaming su DAZN. L’appuntamento è previsto per domenica 5 febbraio 2023 alle ore 20:45. Si tratta di un match attesissimo visto che si sta parlando del derby più infiammato del campionato di Serie A TIM della stagione in corso.

Se vuoi vedere la partita dall’inizio alla fine devi attivare un abbonamento a DAZN da soli 29,99 euro al mese. Oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Inoltre, se ti trovi all’estero potrai accedere alla sua piattaforma senza problemi. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

