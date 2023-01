Inter-Milan: formazioni, orario e streaming del derby in anteprima

Sembra ormai essere tutto pronto per uno dei più grandi derby più attesi nella storia del calcio. Rossoneri contro nerazzurri, nessuno vuole perdersi questo match che si preannuncia spettacolare! Guarda in diretta streaming Inter-Milan con DAZN.

Il derby tanto atteso si giocherà domenica 5 febbraio 2023 allo stadio di San Siro. Ci aspettiamo tantissimi tifosi e un clima decisamente effervescente. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle ore 20:45. Scopriamo insieme le due formazioni.

Inter-Milan: le probabili formazioni per il derby

Cosa hanno pensato rispettivamente Inzaghi e Pioli per il derby Inter-Milan di domenica? Le probabili formazioni sono già state decise, ma potrebbero essere aggiornate prima dell’evento. Comunque attualmente la rosa dei giocatori che scende in campo è questa:

Inter (3-5-2)

Onana

Skriniar

Acerbi

Bastoni

Darmian

Barella

Brozovic

Calhanoglu

Dimarco

Lautaro

Lukaku

Milan (4-2-3-1)

Tatarusanu

Calabria

Tomori

Kalulu

Theo Hernandez

Tonali

Bennacer

Saelemaekers

Brahim Diaz

Leao

Giroud

Come vedere in streaming il derby anche dall’estero

Come già anticipato, per vedere in live streaming il derby Inter-Milan è necessario attivare un abbonamento a DAZN. Questo ti permette di vedere i contenuti anche dall’estero. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare la piattaforma tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

