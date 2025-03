Intelligenza artificiale su smartphone Samsung e iPhone: per molti è inutile

Un sondaggio di SellCell, condotto su oltre 2000 possessori di smartphone Samsung e iPhone di Apple, rivela che molti di essi considerano le funzionalità AI poco utili.

Il 73% degli utenti di iPhone e l’87% dei possessori di dispositivi Samsung Galaxy non vede un reale vantaggio nelle funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Nonostante i produttori puntino sempre di più su queste tecnologie, l’AI non sembra ancora considerata un fattore decisivo nella scelta di un nuovo telefono o nel passaggio da un ecosistema software all’altro.

Solo il 16,8% degli utenti di iPhone passerebbe a uno smartphone Samsung per l’AI, mentre appena il 9,7% dei possessori di telefoni Galaxy prenderebbe in considerazione l’idea di migrare verso il sistema operativo di Apple.

L’intelligenza artificiale fatica a conquistare il cuore degli utenti di Apple e Samsung

Un altro dato interessante riguarda la disponibilità, da parte di questi utenti a pagare per sfruttare simili funzionalità. Come sappiamo, Samsung renderà la suite di Galaxy AI a pagamento dalla fine del 2025, ed anche Apple potrebbe introdurre un abbonamento mensile per Apple Intelligence. Tuttavia, il pubblico si rivela piuttosto scettico: l’86,5% degli utenti di iPhone e il 94,5% dei possessori di smartphone Galaxy non pagherebbe per mantenere attive le funzioni AI.

C’è però una contraddizione: nonostante l’apparente disinteresse, il 47,6% degli utenti iPhone considera l’AI un fattore importante quando si tratta di acquistare un telefono più recente: lo stesso vale per il mondo di Samsung. Ciò suggerisce che, pur non utilizzando attivamente queste funzionalità, i consumatori vorrebbero comunque averle a disposizione. Il quadro generale, in realtà, è più complesso di quanto si pensi. L’intelligenza artificiale sta guadagnando popolarità, come dimostrato dal successo di app come ChatGPT e DeepSeek, che hanno dominato le classifiche in termini di download. Inoltre, i dispositivi Pixel di Google, noti per la loro forte integrazione con l’AI, stanno registrando vendite record.

Per cui se Apple e Samsung intendono trasformare l’intelligenza artificiale in un vero fiore all’occhiello dovrebbero sensibilmente migliorare l’esperienza utente nell’uso quotidiano, dimostrando il valore concreto di queste funzionalità, soprattutto in ottica di pagamento.