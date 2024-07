Intel EVO i5, 16GB di RAM ed SSD da 512GB: questo portatile LG a 799€ è bestiale!

Se eri a caccia del tuo nuovo portatile, questa non puoi veramente fartela scappare. Il laptop di fascia alta LG Gram 14ZB90R, dotato del potentissimo Intel EVO i5-1340P, vede il suo prezzo originario (999,99€) crollare a soli 799,00€!

Tutte le caratteristiche del portatile LG

Sotto la scocca in lega di magnesio e carbonio, troviamo un processore Intel Core EVO i5-1340P di 13a generazione, affiancato da 16GB di RAM e un SSD NVMe da 512GB. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide e reattive, permettendoti di lavorare con applicazioni professionali e goderti contenuti multimediali in alta definizione. Inoltre, la scheda grafica integrata Intel Iris Xe lo rende anche ideale per la creazione di contenuti e il gaming leggero.

Sul frontale troviamo un display IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD e copertura del 99% della gamma cromatica DCI-P3 è davvero perfetto per la visione di film, la navigazione web e il lavoro con applicazioni grafiche.

Parlando di autonomia, la batteria da 72Wh permette di lavorare fino a 16 ore consecutivamente dover cercare una presa di corrente.

L’LG Gram 14ZB90R è dotato di una vasta gamma di porte, tra cui due porte Thunderbolt 4 per la connessione a monitor esterni, dispositivi di storage ad alta velocità e accessori vari. La presenza di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 garantisce una connettività stabile e veloce. Inoltre, il laptop è dotato di un lettore di impronte digitali per un accesso rapido e sicuro, e di diverse funzionalità di sicurezza per proteggere i tuoi dati.

Affronta qualsiasi lavoro con scioltezza con il laptop LG Gram 14ZB90R, risparmiando -200€ e pagandolo solo 799,00€!