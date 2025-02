L'integrazione su Apple TV di Netflix è stata un errore

Netflix non integrerà con la piattaforma Apple TV. Questa notizia ufficiale è arrivata in risposta a un bug che il colosso dello streaming di Casa Cupertino ha dovuto correggere. Infatti, qualche giorno fa alcuni utenti avevano intravisto sull’app Apple TV, ora disponibile anche per Android, la possibilità di accedere a contenuti Netflix nella sezione “Continua a guardare” dell’applicazione.

La smentita è arrivata poco dopo da MoMo Zhou, portavoce di Netflix, direttamente a The Verge: “La finestra di questa mattina in cui Netflix è apparso come servizio “partecipante” in Apple TV – incluso il supporto temporaneo per la lista di controllo e le funzionalità ‘continua a guardare’ – è stata un errore ed è stata ora ripristinata”.

Anche Mark Gurman, di Bloomberg, ha spiegato di aver sentito che si era trattato di un bug di qualche tipo avvenuto all’inizio di venerdì scorso, sulla piattaforma Apple TV, per alcuni utenti statunitensi. “Alcuni utenti stanno notando l’integrazione di Netflix nell’app Apple TV, dopo 8 anni di attesa. Ma Lucas Shaw ho sentito dire che probabilmente si tratta di un bug e non sembra esserci un accordo in atto. Sarebbe strano che Netflix cedesse finalmente su questo”, ha pubblicato in un post su X Gurman.

Netflix non salirà a bordo di Apple TV

Se qualcuno ha pensato che Netflix stava salendo a bordo di Apple TV si è sbagliato. Infatti, “la visione” nella sezione “Continua a guardare” dell’app per lo streaming di Casa Cupertino non era una nuova funzionalità ai test per pochi eletti, ma solo un errore che è stato corretto velocemente.

Netflix da sempre si è dimostrato diffidente verso questa opzione. Ad esempio, se piattaforme come Discovery+, Paramount+ e altre sono disponibili su Prime Video, fatta eccezione per DAZN che è stata spenta, Netflix non ha mai ceduto ad accordi di questo tipo, nemmeno con Google.