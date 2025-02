Apple TV arriva ufficialmente su Android

L’app Apple TV è ora disponibile per il download dal Google Play Store su dispositivi Android. Una buona notizia per tutti gli utenti del “robottino verde” che fino a poco fa non potevano accedere tramite un’applicazione dedicata al catalogo streaming del colosso californiano.

Ad annunciarlo è stata proprio Apple in un comunicato stampa pubblicato il 12 febbraio 2025. Uno degli aspetti interessanti riguarda anche il metodo di abbonamento. Adesso gli utenti Android possono abbonarsi ad Apple TV+ e MLS Season Pass utilizzando il loro account Google Play.

Questo è possibile farlo direttamente da dispositivi mobili Android e Google TV. Inoltre, per tutti gli utenti Android sarà possibile accedere alla prova gratuita di sette giorni. Insomma, nessun trattamento inferiore per chi decide di installare l’app Apple TV sul proprio dispositivo Android.

“Apple TV per Android è stata costruita da zero”

Nel comunicato ufficiale si legge che “l’app Apple TV per Android è stata costruita da zero per offrire agli utenti Android un’interfaccia familiare e intuitiva”. Inoltre, Apple fa anche sapere che questa novità è disponibile in tutto il mondo, ma comunque può variare in base alla regione.

Lanciata il 1° novembre 2019, Apple TV+ ha raggiunto traguardi importanti in tutto il mondo, diventando così il primo servizio di streaming completamente originale. È stato anche il primo a presentare in anteprima più successi originali e ad aver ricevuto più riconoscimenti e premi più rapidamente di qualsiasi altro servizio di streaming al suo debutto.

“Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original sono stati premiati con 538 vittorie e 2.553 nomination ai premi e oltre, tra cui la commedia vincitrice di più Emmy Ted Lasso e lo storico vincitore dell’Oscar come miglior film CODA”, conclude il comunicato stampa.

Adesso, gli utenti Android hanno la loro app Apple TV disponibile al download per accedere al catalogo Apple TV+ con tutti i titoli di successo come Severance, Slow Horses, The Morning Show, Presumed Innocent, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale, Masters of the Air, Ted Lasso, Wolfs, The Instigators, The Family Plan, Killers of the Flower Moon, CODA e altro ancora.