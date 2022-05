Integratore Post-Fludec a un prezzo folle: massimo recupero d'energia a meno di 6€

Gli integratori alimentari possono essere un grande supporto nel corso della tua giornata, essendo in grado di offrirti quella giusta dose di energia in più per sopportare il peso di lavoro, studio e stress aggiuntivo. Proprio per questo, l’integratore multivitaminico Post-Fludec è l’opzione perfetta per te, considerando anche che su Amazon puoi acquistarne una confezione con ben 12 bustine a soli 5,61€ invece di 9,90€. Un prezzo davvero conveniente, tenendo presente che Supdradyn è tra i marchi leader in questo settore.

Avere una vita sana ed equilibrata è una sfida quotidiana, ma grazie al giusto apporto di vitamine e minerali di Supradyn potrai ritrovare l’energia di cui hai bisogno e vivere a pieno le tue giornate. Proprio per questo motivo ti consigliamo di acquistare Post-Fludec e, dato l’ottimo prezzo su Amazon, ti consigliamo di acquistarlo finché sei ancora in tempo.

L’integratore perfetto a base di vitamine

Questo integratore alimentare è a base di vitamine, arginina, creatina e sali minerali con edulcoranti specifici per recuperare i nutrienti persi e ripartire con slancio, anche nel corso di giornate particolarmente pesanti. Contiene infatti tre-start, complesso di vitamine e minerali utili per ridurre stanchezza ed affaticamento (vitamine b6, b9 e b12) contribuendo alla stesso tempo alla normale funzione del sistema immunitario.

La formulazione di Post-Fludec Pronto Recupero è ulteriormente arricchita dalla presenza di tre importanti aminoacidi (carnitina, creatina e arginina) che sono coinvolti nei processi metabolici cellulari. Per utilizzare l’integratore al meglio ti basterà prendere una bustina al giorno, preferibilmente al mattino, da sciogliere in un bicchiere d’acqua. In caso di particolare affaticamento assumi una seconda bustina nel pomeriggio, ma non superare questa dose. Al momento ti ricordiamo che potrai portare a casa questo prodotto con uno sconto applicato del 43%, quindi non lasciartelo scappare finché la promozione è ancora disponibile e ci sono ancora scorte a disposizione.