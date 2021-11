Instagram: ecco come l'azienda combatte i profili fake

Se vi è capitato di avere a che fare con messaggi su Instagram provenienti da profili fake, sappiate che l'azienda sta lavorando a una nuova funzionalità pensata per eliminare (o fortemente ridurre) la proliferazione di account falsi. Come? Instagram verifica l'identità degli utenti con video selfie, una funzione semplice ma evidentemente molto efficacie per smascherare e scoraggiare eventuali utenti interessati a creare un account fake.

Ad oggi la funzione non è stata ancora né presentata né ufficialmente annunciata dall'azienda in forza a Meta (la nuova holding a cui fanno capo Facebook, WhatsApp e Instagram, appunto), ma è stata scoperta dal consulente social Matt Navara che ha pubblicato su Twitter alcuni screenshot che ne mostrano il funzionamento.

Instagram verifica l'identità degli utenti con video selfie

“Abbiamo bisogno di un breve video di te che ruoti la testa in direzioni differenti. Questo ci aiuta a confermare che sei una personale reale e a confermare la tua identità“, si legge nel testo che viene mostrato per i nuovi utenti di Instagram. Ovviamente sono molto preoccupati gli utenti che hanno a cuore la tutela della propria privacy soprattutto sul tipo di utilizzo che verrà fatto del video inviato: Meta assicura che il contenuto multimediale sarà visibile solo al team di Instagram, verrà eliminato dai server entro 30 giorni e non verrà impiegato per allenare la IA (Intelligenza Artificiale) in capo agli algoritmi di riconoscimento dei volti.

Come dicevamo la funzionalità è attualmente indirizzata solo a chi si iscrive per la prima volta su Instagram; i vecchi utenti sarebbero esonerati dall'obbligo di inviare conferme video circa la propria identità.