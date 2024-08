Instagram: tutti potranno vedere ciò che ascolti su Spotify, tramite le Note

I servizi streaming come Apple Music e Spotify consentono già agli utenti di condividere i propri brani preferiti su Instagram tramite post e storie. Meta, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe al lavoro per ampliare questa funzionalità, collaborando con Spotify per permettere agli utenti di condividere in tempo reale e continuamente ciò che stanno ascoltando con altri utenti, sfruttando le Note di Instagram.

Condivisione della musica continua

Questa nuova funzionalità, chiamata “Condividi da Spotify”, è stata scoperta dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi: un messaggio all’interno dell’app informa gli utenti della possibilità di “condividere continuamente ciò che stanno ascoltando” e anche di “interrompere la condivisione in qualsiasi momento”.

In poche parole, questa funzionalità consentirà agli utenti di collegare i propri account Instagram a Spotify: una volta connessa, l’app di streaming musicale genererà automaticamente una nuova nota che mostra la canzone attualmente in riproduzione. Gli altri utenti potranno vedere queste note quando apriranno la scheda dei messaggi diretti, oppure direttamente sul profilo di un utente.

Naturalmente non c’è nulla di ufficiale: aziende come Meta e Spotify sono sempre al lavoro per testare nuove idee, per questo motivo nonostante sia stata scovata con un certo anticipo, non è detto che questa nuova funzionalità verrà rilasciata a breve al pubblico. Al momento, ciò che più si avvicina è la possibilità di condividere brevi estratti di brani musicali di trenta secondi all’interno delle Note.