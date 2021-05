Una storia in circolazione su Instagram fa rompere gli iPhone: ecco cosa non devi assolutamente aprire sul tuo smartphone (e se lo fai, ecco come puoi risolvere il problema).

Instagram rompe l’iPhone

Nel corso degli anni, ci siamo imbattuti tutti in diversi tipi di bug che hanno causato il blocco o l’arresto completo dei nostri telefoni. Sebbene il più famigerato sia stato uno sfondo Android che ha completamente paralizzato il sistema operativo di Google – problema risolto con il ripristino completo delle impostazioni di fabbrica -, anche l’iPhone di Apple – pubblicizzato come dotato del sistema (iOS) più sicuro e potente del mondo – non è stato immune da bug di questo tipo.

Restando in tema, pare che una storia che circola su Instagram in questo periodo sia in grado di mandare in crash per l’appunto l’iPhone. A postarla è stato l’utente di Instagram @pgtalal che ha reso il contenuto disponibile alla visualizzazione da parte del pubblico in generale: la storia pericolosa, in buona sostanza, consiste in una riga di testo arabo accompagnata da una musica di sottofondo. L’immagine di seguito mostra lo screenshot della discutibile storia, la cui visualizzazione fa crashare gli iPhone.

Se dovessi aprire la storia per errore o per uno scherzo di cattivo gusto (il link inviato da qualcuno, ad esempio) e quindi assistere all’arresto o blocco del tuo melafonino la soluzione è forzare un riavvio dello smartphone. Per farlo, è necessario seguire queste azioni: dapprima premere e rilasciare il pulsante volume su, poi premere e rilasciare il pulsante di volume giù, infine premere in modo prolungato il tasto di accensione finché non appare il logo Apple.

Detto questo, riteniamo che Apple sia a conoscenza del pericoloso bug e che stia lavorando per trovare quanto prima una soluzione.

