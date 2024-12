Instagram rilascia i reel di "prova", per testarli prima della pubblicazione

Instagram sta lanciando una nuova funzionalità chiamata “trial reels”, vale a dire “reel di prova”, che consentirà di testare i propri contenuti con un pubblico limitato prima di condividerli con il resto dei follower. Una novità che potrebbe cambiare le carte in tavola per i creatori che vogliono sperimentare nuove idee senza preoccuparsi di come potrebbe reagire il pubblico.

Come funzionano i reel di prova?

L’idea alla base dei trial reels è semplice: crea un reel come faresti normalmente, ma invece di condividerlo con tutti, scegli di condividerlo come “prova”. Ciò significa che solo un piccolo gruppo di persone che non ti seguono già lo vedrà. Puoi quindi monitorare le prestazioni del tuo reel con questo pubblico di prova e decidere se condividerlo o meno con i tuoi follower.

La nuova funzionalità è una risposta di Instagram al feedback dei creator che hanno spiegato di sentirsi spesso nervosi nel postare troppo o nel provare nuovi contenuti che esulano dalla propria nicchia. Grazie ai reel di prova, è possibile farsi un’idea su come questi contenuti possano funzionare prima di condividerli effettivamente con il proprio seguito.

Una volta condiviso il reel, potrai trovarlo sul tuo profilo, insieme alle bozze: solo tu sarai in grado di vedere che si tratta di un test. Circa ventiquattro ore dopo la condivisione, potrai visualizzare i dettagli sull’engagement, tra cui visualizzazioni, mi piace, commenti e condivisioni. Questi dati ti consentiranno di raccogliere feedback e apportare le modifiche necessarie prima di pubblicarlo definitivamente.

Il rollout è già partito per una selezione di creator e nelle prossime settimane verrà distribuito a livello globale.