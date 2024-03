Instagram: potete finalmente MODIFICARE i DM, ecco come fare

Instagram continua ad aggiornarsi, introducendo di volta in volta nuove funzioni con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di utilizzo. Mancavano però alcune possibilità basilari, già presenti su servizi della concorrenza: banalmente, anche la stessa modifica dei messaggi.

Fino a questo momento, in caso di errore, bisognava necessariamente annullare l’invio del testo in DM e riscriverlo. Ora, come la stessa Meta ha annunciato in un suo recente post, si possono finalmente modificare i DM (Direct Message).

Come modificare i DM su Instagram

Per correggere un messaggio, è necessario tenere premuto in corrispondenza del DM in questione e, dal menu a tendina, scegliere la voce “Modifica”. Una volta sistemato il testo, al di sopra della bolla di chat verrà visualizzata l’etichetta “Modificato”, così da informare il destinatario circa l’avvenuto cambiamento. Gli screenshot riportati di seguito chiariscono meglio il tutto:

Come già precisato all’inizio, la modifica dei DM potrà essere effettuata entro un massimo di 15 minuti. Trascorso tale lasso di tempo, il messaggio inviato in Direct non potrà più essere cambiato. A quanto appena detto si aggiungono poi aggiornamenti minori che portano ad una maggiore semplificazione nel processo di attivazione o disattivazione delle conferme di lettura.

Modificare in messaggi in DM sarà possibile per tutti a brevissimo: Meta ha comunicato che quest’attesa funzionalità è ora in fase di roll-out su Instagram, ciò significa che potreste non essere in grado di farne uso fin da subito, per cui armatevi di pazienza (comunque limitata, in quanto la distribuzione dovrebbe essere portata a termine già nei prossimi giorni).