Instagram: nuovo banner di promemoria per le dirette

Instagram ha svelato una nuova funzionalità che consente ai creator di mostrare sul profilo un banner di promemoria per le live in calendario, rendendo più facile comunicare ai follower (e non) data ed orario precisi della trasmissione in diretta.

Una gradita novità per le dirette su Instagram

Il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato la nuova funzione in un video pubblicato sul suo account Twitter. Prima di questa modifica, i creator potevano notificare le live in programma ai follower solo tramite post e storie. Tuttavia, questo rappresentava un grande limite in termini di utenza finale da raggiungere.

Con l'integrazione del banner sarà possibile rendere noto l'appuntamento con la diretta a chiunque visiti il profilo. Tramite il badge dedicato, gli utenti avranno modo di iscriversi per ricevere notifiche in merito all'evento. Mosseri ha poi sottolineato la possibilità di programmare anche più di una live su Instagram, in successione: un elenco a scorrimento le mostrerà nel dettaglio.