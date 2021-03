Chi non muore si ri-applica, a quanto pare. Meno di un annetto fa, ti abbiamo raccontato che Instagram Lite, applicazione nata per permettere a tutti di usare il social delle foto, anche a chi ha smartphone poco prestanti e poca connessione, era stata eliminata. All’epoca, l’applicazione nemmeno c’era in via ufficiale in Italia, ma era comunque possibile scaricarla e usarla. Sembra che Facebook sia tornata sui suoi passi e – dopo un lancio iniziale solo in India a fine 2020 – adesso la nuova app è pronta a sbarcare in 170 paesi.

Instagram Lite torna ed è più bella

Con un peso piuma di 2MB appena, il software promette di permettere agli utenti di usare tutte le funzionalità principali dell’app, inclusi i Reels.

Dietro l’esperienza d’uso fluida, ma alleggerita, sembra che però ci sia tutto un lavoro di ottimizzazione: dalla compressione delle foto, alla gestione della cache. Insomma, Instagram Lite non mira solo ad essere più leggera, ma anche a consumare molti meno dati.

Al momento, l’applicazione è stata sviluppata solo per dispositivi Android e non sappiamo se – e quando – arriverà anche per iOS. Chissà se sarà mai sviluppata o se resterà nella lista di cose da fare, esattamente come l’applicazione per iPad! Sebbene non sembri scaricabile, l’app è disponibile a questo indirizzo.

