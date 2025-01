Instagram lancia Edits, la nuova app di video editing che vuole sfidare CapCut

Dopo il, seppur breve, ban di TikTok negli Stati Uniti, e di conseguenza le sue app collegate come CapCut, Instagram ha tentato di insediarsi nel posto vacante della famosa app di video editing, annunciando la propria: “Edits”.

CapCut finirà nel dimenticatoio?

Instagram Edits, come si evince dal nome, è la nuova app di editing video che dovrebbe essere lanciata il mese prossimo, a febbraio 2025. Ad annunciarla è stato Adam Mosseri, responsabile di Instagram, tramite un video messaggio.

La promessa di Mosseri? Non ci troveremo di fronte a una semplice app taglia e cuci, bensì a un’intera suite di strumenti creativi, pensati sia per gli appassionati di video editing, sia per gli utenti che amano semplicemente fare video con il proprio smartphone.

Sarà presente una sezione per trovare ispirazione, un’altra per scoprire nuovi audio e canzoni, un’altra ancora per tenere traccia di tutte le proprie idee – anche se si tratta soltanto bozze, che potranno anche essere condivise. La novità più interessante è forse la nuova fotocamera integrata, che promette qualità piuttosto elevata.

È già possibile pre-registrarsi a Edits tramite l’Apple App Store per dispositivi iOS, l’opzione per Android dovrebbe arrivare a breve. Il lancio, invece, dovrebbe essere condiviso tra i due sistemi operativi, ma non avverrà prima di febbraio 2025, anche se una data ufficiale non è stata ancora rivelata.