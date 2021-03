Secondo un rumor appena emerso, Instagram starebbe lavorando per consentirti di salvare le bozze della tua storia.

Salvare bozze della Storia

Ogni giorno 500 milioni di persone usano Instagram Stories e quel numero è destinato a salire. Sebbene tra le funzionalità vi siano le GIF, gli adesivi e la musica di sottofondo, manca l’essenziale “salva come bozza completa”: in buona sostanza, se vuoi creare una storia e pubblicarla in un secondo momento, devi toccare il pulsante “Salva”, che mette in bozze un’immagine semplice e priva delle menzioni, adesivi, musica e tutto ciò che l’utente ha aggiunto per renderla più accattivante e personalizzata. Tuttavia, pare che la funzione che offre la possibilità di salvare le Storie complete sia vicina al debutto.

Questa feature è stata confermata dallo stesso Adam Mosseri, il capo di Instagram, su Twitter e poche ore fa il leaker italiano Alessandro Paluzzi ha anche pubblicato un tweet con degli screenshot che mostrano l’opzione in azione. In poche parole, quando costruisci una Storia ed esci, sarai accolto da un pulsante “salva bozza” accanto ai tasti “scarta” e “annulla”. Tappando il “salva bozza”, tutto ciò che hai creato verrà nascosto in una cartella “bozze”, che puoi aprire in qualsiasi momento dal menu delle storie.

Let's take a look at the upcoming Story Draft feature in #Instagram 👀 https://t.co/kA3DeWIIXm pic.twitter.com/CT8ORvIn5R — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 23, 2021

Purtroppo, non sappiamo quando la funzione verrà resa disponibile agli utenti, ma immaginiamo che sarà una questione di poco tempo.

App